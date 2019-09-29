شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سفينة شحن يابانية تصل بالإمدادات والبطاريات لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت سفينة شحن يابانية إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح أمس السبت (28 سبتمبر)، حاملة أكثر من 4 أطنان من الإمدادات، بما فى ذلك البطاريات الجديدة لشبكة الطاقة الشمسية في المحطة الأمامية.

ووفقا لموقع Phys الأمريكى، وصلت سفينة الشحن HTV-8 التابعة للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء JAXA إلى المحطة الفضائية في الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1112 بتوقيت جرينتش)، حيث تم التقاطها بواسطة ذراع آلية استخدمتها كريستينا كوتش رائدة فضاء ناسا داخل المحطة، إذ كانت كلا من السفينة المعروفة أيضًا باسم Kounotori 8 ومحطة الفضاء الدولية على ارتفاع 262 ميلاً (422 كيلومترًا) فوق أنجولا في جنوب إفريقيا في ذلك الوقت.

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وقالت كوتش في إشارة إلى مركز مراقبة المهمة التابع لناسا في هيوستن ومراقبي الرحلات الجوية في مركز تسوكوبا للفضاء في اليابان: "ما فعلته هو شهادة على ما يمكننا تحقيقه عندما تعمل فرق دولية معا لتحقيق هدف مشترك، ويشرفنا أن تكون Kounotori معنا، ونتطلع إلى مهمة ناجحة ومثمرة معًا."