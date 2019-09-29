شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء البريطانية تبدأ البحث عن رائد فضاء جديد .. اعرف شروطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالة الفضاء البريطانية العد التنازلي للعثور على رائد فضاء بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، مع بداية الاختيار العام المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد حملة تجنيد مستكشفي الفضاء البريطانيين بمثابة حدث نادر، فمنذ إنشاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في عام 1975، لم يكن هناك سوى ثلاث حملات لاختيار رواد الفضاء.

وكانت الحملة الأولى في الفترة 1978-1979، والثانية في الفترة 1991-1992 والأحدث في الفترة 2008-2009، عندما تم قبول تيم بيك أول رائد فضاء بريطاني من وكالة الفضاء الأوروبية.

Advertisements

وفى هذا العام تفتح وكالة الفضاء البريطانية الباب أمام المتقدمين بشروط من بينها أن يكون عمر المتقدمين المحتملين من 27 إلى 37 عامًا، و أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير في العلوم أو الطب أو الهندسة.

أما القدرة على التحدث باللغة الروسية فهى إضافة جيدة ومفضلة، لأن الرحلة الصاروخية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة فضائية سويوز روسية يقودها مواطن روسي.

وتعد المنافسة صعبة لأن 10 آلاف شخص تقدموا بطلبات في الجولة الأخيرة من الاختيار.