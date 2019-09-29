شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. استخدام الروبوتات فى عروض السيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه قد يتم شحن بعض الروبوتات التي تشبه الحيوانات إلى السيرك.

وبحسب موقع TOI الهندى، يقول Cirque du Soleil إنه يجري محادثات مع صانع الروبوت Boston Dynamics حول استخدام روبوت Spot ذو الأربعة أرجل الشهير، في عروض مباشرة فى السيرك، خاصة وأن الروبوتات رشيقة ويمكنها المشى بسلاسة، ويمكنها تسلق السلالم وفتح الأبواب وغيرها من الأمور.

ورغم أن هذه الروبوتات أصبحت مشهورة على موقع يوتيوب ولكن لم يتم تطبيقها تجاريا منذ تأسيس الشركة في عام 1992، لكن على ما يبدو فإن هذا الأمر على وشك أن يتغير، حيث كشفت شركة Waltham، بماساتشوستس، في منشور على موقع يوتيوب هذا الأسبوع، أن Spot الآن في مرحلة الإنتاج الضخم والشحن لاختيار العملاء لاستخدامات مثل مراقبة مواقع البناء أو فحص مرافق الطاقة.