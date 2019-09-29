شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتغيير شكل الأيفون المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى جميع هواتف أبل الحديثة على ميزة "النوتش" أو "الشق العلوى للشاشة"، والتى تضم الكاميرا الأمامية وجهاز استشعار الوجه Face ID الذى تمت إضافته لأول مرة مع iPhone X.

لكن حسب موقع mspoweruser ، يدعى المصمم "بن جيسكين" أن هذا الشق سوف يختفى فى النهاية مع iPhone 12 العام المقبل، وشارك المصمم صورة على تويتر لهاتف آيفون بحجم 6.7 بوصة ويفترض أنه نموذج أولى لخليفة iPhone 11 Pro Max.

وتخطط أبل للاحتفاظ بـ FaceID إلا أنها ستنقل المكونات إلى إطار علوى أنيق، وستحاول الحفاظ على إطار موحد بالكامل، ما سيجعل الهاتف مشابه لـ Google Pixel 4.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر المحلل Ming-Chi Kuo بالفعل أن أبل ستعود إلى تصميم مستوحى من iPhone 4، فمن المحتمل أن يحصل هاتف آيفون التالى على عدد من التغييرات، التى تجعله مختلف عن أجهزة آيفون الحالية من حيث الشكل والمظهر.