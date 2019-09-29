تكنولوجيا: Razer تكشف عن ميكروفون RGB بميزة عرض رموز تعبيرية تفاعلية أثناء البث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن إصدار جديد من سلسلة Seiren Emote في ميكروفون RGB للبث يأتي بميزة عرض موز تعبيرية تفاعلية أثناء البث من خلال شاشة LED 8-bit مدمجة في الجهة الخلفية للميكروفون.

يأتي ميكروفون Razer الجديد بميزة عرض رموز تعبيرية في الجهة المواجهة للكاميرة أثناء البث، حيث تعرض الشاشة رموز تعبيرية في الوقت الفعلي لإستجابة الجمهور المحيط بالميكروفون والتي تعبر أيضاً عن أسلوب إستجابة الجمهور.

وتتميز شاشة الميكروفون بتصميم شبكي بحجم 8 في 8، كما يأتي الميكروفون بتطبيق مصاحب يدعم الميكروفون، كما يدعم التحكم وتعديل إستجابة الرموز في الميكروفون.

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ويضم ميكروفون Razer عدد 100 من الرموز التعبيرية الثابتة أو المتحركة، كما يدعم أيضاً تحميل مزيد من الرموز التعبيرية، أيضاً تؤكد Razer على أن الميكروفون يتكامل مع Twitch، وStreamlabs، وXSplit، وأيضاً Mixer.

ويدعم ميكروفون Seiren Emote تسجيل الصوتيات مع USB mic يعمل على إلتقاط المحادثات وعزل الضوضاء في جانبي الميكروفون وفي الجهة الخلفية للميكروفون، ومن المقرر أن يتوفر ميكروفون Seiren Emote بسعر 180 دولار تقريباً.

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