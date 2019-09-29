Minecraft Earth تدخل مرحلة الوصول المبكر في شهر أكتوبر القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - Minecraft Earth هو المشروع الضخم و الجديد من سلسلة Minecraft المحبوبة للغاية و المملوكة لشركة مايكروسوفت، و التي يتم استخدامها كلعبة تعليمية في العديد من الدول حول العالم. Minecraft Earth هي تطبيق لهذه اللعبة باستعمال تقنية الواقع المعزز كما كان الحال مع Pokemon GO.
مايكروسوفت أكدت أن اللعبة ستدخل مرحلة الوصول المبكر قريباً في شهر أكتوبر القادم. مايكروسوفت لم تحدد الدول التي ستبدأ فيها اللعبة بالعمل و لا الأنظمة التي ستحصل عليها، و إن كانت البيتا قد انطلقت في السابق لكل من iOS و أندرويد.
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