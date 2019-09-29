Sony تُسجل براءة اختراع المُساعد الذكي PlayStation Assist

فاطمة أيت طالب - دبي - سجلت شركة سوني براءة اختراع لمُساعد ذكي تعمل عليه الشركة تحت علامة PlayStation Assist، و كما هو واضح من الاسم، يبدو أن سوني تُخطط لتطوير مساعد رقمي ذكي خاص بأجهزة البلايستيشن.

المُساعد سيكون بإمكانه التعامل مع طلبات اللاعبين، و على سبيل المثال من الممكن أن يسأل لاعب عن أقرب مكان تتواجد فيه حقيبة علاجية، و سيقوم المُساعد بتعليم المكان القريب على الخريطة. بالطبع حتى يحصل ذلك، يجب أن تكون اللعبة متوافقة مع ذلك.

من جهتنا، نعتقد أن سوني قد تقوم بتدشين هذا المُساعد مع جهاز الجيل الجديد و الذي سيصدر في العام القادم 2020.