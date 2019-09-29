تم تحميل Mario Kart Tour أكثر من 20 مليون مرة على الأجهزة الذكية في اليوم الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - من الصعب تصديق الشعبية الهائلة التي تحظى بها ألعاب ماريو كارت. كانت التقارير الأولية قد أشارت إلى أن اللعبة قد تم تحميلها أكثر من 10 مليون مرة في اليوم الأول، لكن هذه التقارير لم تكن دقيقة تماماً. في واقع الأمر، تم تحميل اللعبة أكثر من 10 مليون مرة في اليوم الأول على متجر Google Play لوحده.

إجمالي عدد مرات تحميل اللعبة في اليوم الأول هو في حدود أو يتجاوز 20 مليون عملية تحميل، و هو إطلاق أضخم مما حققته Pokemon GO أو Clash Royale لنفس الفترة الزمنية. كما تجاوزت عائدات اللعبة المليون دولار في يومها الأول. اللعبة مجانية مع مشتريات-داخل-التطبيق.