شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراح بإرسال جراثيم الأرض إلى المريخ لجعله صالح للحياة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وكالات الفضاء احتياطات كبيرة لعدم تلويث الأجرام السماوية بالميكروبات الأرضية، لكن بعض العلماء يعتقدون أن إدخال جراثيمنا إلى المريخ قد يكون مفيدًا، فقد قالوا إنه يجب إرسال الميكروبات من الأرض إلى استعمار المريخ والمساعدة فى تحويله إلى كوكب صالح للحياة البشرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فاقترحت ورقة بحثية جديدة أن إطلاق الميكروبات البشرية سيبدأ عملية إعادة تشكيل الكوكب الأحمر وخلق بيئة قادرة على الحفاظ على الحياة.

واقترح عالم الأحياء الدقيقة خوسيه لوبيز، الأستاذ بجامعة نوفا الجنوبية الشرقية فى فلوريدا، إلى جانب زملائه، تطوير عملية تتضمن فحص الميكروبات والتخلص من الأنواع الخطرة قبل إطلاقها على المريخ.

Advertisements

ويريد الفريق من ناسا ووكالات الفضاء الأخرى أن ترسل جراثيم أرضية إلى المريخ، على أمل ترويض المناخ غير المتوقع على الكوكب وخلق سطح صالح للعيش فيه.

بينما وضعت وكالات الفضاء بروتوكولات محددة لمنع تلوث الكواكب الأخرى، ولاحظ الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث قبل أن نبدأ فى تلويث عوالم أخرى.

وعلى الرغم من أن فكرة التعقيم موجودة منذ عقود، فإن لوبيز وفريقه يعتقدون أنه من المحتم أن تصل جراثيمنا إلى المريخ والكواكب الأخرى.