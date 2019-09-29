تكنولوجيا: أول الصور المسربة لهاتف Meizu 17 تكشف عن تصميم بشاشة waterfall

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أول الصور المسربة لهاتف Meizu المرتقب Meizu 17 الذي يظهر بشاشة منحنية من الجانبين، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

تستعد شركة Meizu لتبني تصميم “waterfall” في شاشة هاتفها القادم Meizu 17، حيث تتميز الشاشة بإنحناء بزواية كبيرة من جانبية الشاشة، لدعم أبعاد أكبر للشاشة بالنسبة لإطار الهاتف.

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ويحاكي هذا التصميم ما قدمت vivo في هاتف NEX 3 أو هواوي في هاتف Mate 30 Pro، كما تكشف التسريبات المصورة لهاتف Meizu 17 عن مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، مع إطارات بحجم نحيف في الجزء السفلي، كما يأتي الإطار العلوي بحجم أكبر نسبياً ليضم كاميرة السيلفي.

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