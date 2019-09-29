فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أطلقت جهاز الألعاب المحمول Switch Lite في الأسواق العالمية في 20 سبتمبر الحالي، و قد أكد تقرير Famitsu الأسبوعي أن الجهاز قد تمكن من بيع 177 ألف وحدة في أسبوع الإطلاق في اليابان، ليحقق الجهاز بذلك انطلاقة قوية.
العديد و العديد من أجهزة ألعاب الفيديو حصلت على نماذج و إصدارات متعددة في الماضي، و آخر الإحصائيات تُشير إلى أن جهاز Switch Lite قد حقق ثاني أقوى افتتاحية مبيعات لنموذج جديد من جهاز موجود في السوق في تاريخ السوق الياباني. و قد أتت مبيعات النماذج الجديدة من الأجهزة بالصورة الآتية في اليابان:
1. 3DS XL – 187,480 (released June 28, 2012)
2. Switch Lite – 177,936 (released September 20, 2019)
3. DSi – 171,925 (released November 1, 2008)
4. New 3DS XL – 164,756 (released October 11, 2014)
5. Game Boy Color – 155,744 (released October 21, 1998
6. Game Boy Micro – 148,117 (released September 13, 2005)
7. WonderSwan Color – 145,975 (released December 9)
8. Game Boy Advance SP – 117,859 (released February 14, 2003)
9. DSi XL – 100,553 (available November 21, 2009)
10. New 3DS – 70,050 (released October 11, 2014)
11. DS Lite – 68,438 (released March 2, 2006)
12. PS4 Pro – 65,194 (released November 10, 2016)
13. New 2DS XL – 43,315 (released July 13, 2017)
14. PlayStation TV – 42,172 (released November 14, 2013)
15. SwanCrystal – 30,692 (released July 11, 2002)
16. PSP Go – 28,275 (released November 1, 2009)
17. NeoGeo Pocket Color – 18,809 (released March 16, 1999)
18. 2DS – 18,754 (released September 15, 2016)
19. Xbox One X – 1,639 (released November 7, 2017)
20. Xbox One S – 902 (released November 24, 2016)
و يتوقع المحللون أن يُحقق الجهاز أداءً قوياً في موسم الأعياد المسيحية الذي بات على الأبواب.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز Switch Lite يُحقق مبيعاتٍ قياسية في اليابان في أسبوعه الافتتاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.