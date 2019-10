جهاز Switch Lite يُحقق مبيعاتٍ قياسية في اليابان في أسبوعه الافتتاحي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أطلقت جهاز الألعاب المحمول Switch Lite في الأسواق العالمية في 20 سبتمبر الحالي، و قد أكد تقرير Famitsu الأسبوعي أن الجهاز قد تمكن من بيع 177 ألف وحدة في أسبوع الإطلاق في اليابان، ليحقق الجهاز بذلك انطلاقة قوية.

العديد و العديد من أجهزة ألعاب الفيديو حصلت على نماذج و إصدارات متعددة في الماضي، و آخر الإحصائيات تُشير إلى أن جهاز Switch Lite قد حقق ثاني أقوى افتتاحية مبيعات لنموذج جديد من جهاز موجود في السوق في تاريخ السوق الياباني. و قد أتت مبيعات النماذج الجديدة من الأجهزة بالصورة الآتية في اليابان:

1. 3DS XL – 187,480 (released June 28, 2012)

2. Switch Lite – 177,936 (released September 20, 2019)

3. DSi – 171,925 (released November 1, 2008)

4. New 3DS XL – 164,756 (released October 11, 2014)

5. Game Boy Color – 155,744 (released October 21, 1998

6. Game Boy Micro – 148,117 (released September 13, 2005)

7. WonderSwan Color – 145,975 (released December 9)

8. Game Boy Advance SP – 117,859 (released February 14, 2003)

9. DSi XL – 100,553 (available November 21, 2009)

10. New 3DS – 70,050 (released October 11, 2014)

11. DS Lite – 68,438 (released March 2, 2006)

12. PS4 Pro – 65,194 (released November 10, 2016)

13. New 2DS XL – 43,315 (released July 13, 2017)

14. PlayStation TV – 42,172 (released November 14, 2013)

15. SwanCrystal – 30,692 (released July 11, 2002)

16. PSP Go – 28,275 (released November 1, 2009)

17. NeoGeo Pocket Color – 18,809 (released March 16, 1999)

18. 2DS – 18,754 (released September 15, 2016)

19. Xbox One X – 1,639 (released November 7, 2017)

20. Xbox One S – 902 (released November 24, 2016)