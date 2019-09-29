شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ابتكار وسادة روبوتية على شكل قطة تقلل التوتر وتتعامل مع الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء روبوتا يشبه القطة لتهدئة المستخدمين، ولكنها قطة بدون رأس وبذيل فى نهايتها، حيث تستجيب وسادة الروبوت اليابانية التى تسمى Qoobo، للمس من خلال ذيلها الميكانيكى الذى يحاكى بعض الحركات المرنة للقطة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الغرض من هذا الروبوت الآلى هو تهدئة المستخدم، حيث تم ضبطه على ثلث تقييمات نفسية لتخفيف القلق والاكتئاب ومشاعر التعب.



الروبوت

وتم تصميم Qoobo بواسطة شركة Yukai Engineering في اليابان، والتي تصنع مجموعة من روبوتات التواصل.

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وتم الكشف عنه لأول مرة للعالم في المعرض التجاري IFA 2019 الذى يتخذ من برلين مقراً له، ومنذ ذلك الحين باع أكثر من 10 آلاف وحدة.



روبوت الوسادة

وقد صممت الشركة اليابانية ذيلا يتحرك ويتصرف مثل حيوان حقيقي للتواصل مع المستخدمين، وتبلغ تكلفة Qoobo حوالي 120 دولارًا، وأجرى المبتكرون دراسة مع 38 مشاركًا لمعرفة ما إذا كان الروبوت يمكنه فعل أكثر من مجرد الترفيه عن مستخدميه.

وبعد تحليل الأسئلة الـ 35 المعطاة لكل موضوع، وجد الفريق أن الروبوت خفض التوتر والقلق والاكتئاب والتعب معا.