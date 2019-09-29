شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music سيصل مثبتا مسبقا على جميع هواتف أندرويد القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق YouTube Music الآن تطبيق الموسيقى الرسمى لنظام أندرويد، بدلا من تطبيق Google Play Music، حيث تقول شركة جوجل: "إن YouTube Music سيأتى على جميع هواتف أندرويد الذكية الجديدة والتى تأتى مع Android 10 وAndroid 9 Pie".

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمى فعلى الرغم من تحسن YouTube Music في الأشهر الأخيرة، إلا أنه ليس قويا مثل Google Play Music، على سبيل المثال لم يضيف جوجل سوى ميزة Discover Weekly like إلى YouTube Music، كما هو الحال مع تطبيقات المراسلة الخاصة به.

ولعل سبب ذلك أن جوجل أغلقت موقع Artist Hub الخاص بالتطبيق والذى سمح لفنانين مستقلين بتحميل الموسيقى الخاصة بهم لتدفقها على Google Play Music فى البريد الإلكترونى الذى أرسلته الشركة إلى الفنانين، حيث قالت جوجل إن الإغلاق كان بسبب YouTube Music واستمر فى تشجيعهم على أن يصبحوا فنانين على يوتيوب.