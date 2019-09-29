شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف منطقة غاز غامضة تحت بحر الصين الشرقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء جيولوجيون "جيب" غامضًا للغاز تحت قاع بحر الصين الشرقى، حيث إن تركيبة الغاز غير معروفة، لكنها قد تكون مصنوعة إما من الميثان أو ثانى أكسيد الكربون، والتى تنتج بفضل الصهارة المنبعثة من أعماق الأرض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فاكتشف عالم الزلازل أندري هندريانا وزملاؤه في جامعة كيوشو اليابانية الخزان الكبير باستخدام موجات الضغط الزلزالي، وقال الباحثون إن الاحتياطي المكتشف حديثا يمكن أن يكون موردا طبيعيا غير مستغل إذا غلب عليه غاز الميثان الذي يمكن استخدامه كوقود.
كما يمكن أن تمثل هذه الغازات المحبوسة قنبلة موقوتة من الغازات الدفيئة الجاهزة للهروب في الجو وتسبب تحولات مناخية.
ولاحظ الباحثون أن هذا الخزان من المحتمل ألا يكون وحده، فمن المتوقع أن هناك خزانات أخرى قريبة وفي أماكن مماثلة حول العالم.
كما استخدمت الدراسة الجديدة أسلوبًا حسابيًا خاصًا سمح للباحثين برسم أجزاء عرضية من المادة أسفل قاع البحر بتفاصيل أكبر بكثير مما كان ممكنًا في السابق.
ويعتقد الفريق أن بعض هذه الغازات قد تكون محاصرة تحت قاع البحر، إما تحت طبقات من الطين الذي لا يمكن اختراقه أو غطاء مصنوع من الجليد المحتوي على الميثان، والذي يتكون لتشكيل نوع من الخزان الذي تم رصده.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اكتشاف منطقة غاز غامضة تحت بحر الصين الشرقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.