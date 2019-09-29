نظام iOS 13 يدعم ميزة جديدة لتقليل استهلاك البيانات.. إليك كيفية تفعيلها

حرصت آبل في نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 على جعل هواتف آيفون أسرع، وأكثر ذكاءً وأمانًا، حيث يتضمن النظام الكثير من الميزات الجديدة، ومنها: (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode.

لا يملك الجميع خطة بيانات غير محدودة، لذلك إذا كانت خطة البيانات الخلوية الخاصة بك تنتهي بسرعة، وتحتاج إلى التمديد في نهاية الشهر، فقد تكون الميزة الجديدة في نظام iOS 13 هي كل ما تحتاج إليه.

تعمل ميزة (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mod، على تقليل استهلاك البيانات التي تستخدمها التطبيقات في الخلفية، كما تجعل اتصال الشبكة لديك أسرع.

إليك كيفية استخدام (وضع تقليل استهلاك البيانات) على هاتف آيفون، والذي يدعمه نظام التشغيل iOS 13:

تقوم الميزة الجديدة بمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام البيانات، ويتضمن ذلك: نسخ الصور احتياطيًا على (آي كلاود) iCloud، والتحديثات التلقائية للتطبيقات، وتشغيل الفيديو التلقائي.

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يمكنك تفعيل هذا الوضع للبيانات الخلوية، وشبكات Wi-Fi محددة، ويعد هذا الأمر مناسبًا إذا كنت تتصل بشبكة Wi-Fi تحد من كمية البيانات التي يمكنك استخدامها، أو إذا كانت بطيئة للغاية.

أولًا؛ كيفية تفعيل وضع Low Data لخطة البيانات الخلوية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (خلوي) Cellular.

اضغط على (خيارات البيانات الخلوية) Cellular Data Options.

ستجد من بين الخيارات خيار (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode؛ قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.



ثانيًا؛ كيفية تفعيل وضع Low Data لشبكة واي فاي:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون.

اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

تأكد من انضمامك إلى الشبكة التي تريد تفعيل الوضع عليها.

اضغط على الزر الذي يحمل رمز “i” الموجود بجوار اسم الشبكة.

في شاشة إعدادات شبكة Wi-Fi، قم بتشغيل (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

يمكنك أيضًا تفعيل وضع تقليل استهلاك البيانات في تطبيقات وخدمات معينة؛ على سبيل المثال: يدعم تطبيق إنستاجرام هذا الوضع. ولتقليل استهلاك البيانات في تطبيقات البث يمكنك تقليل جودة الفيديو أو الصوت.