شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة أمريكية تعثر على مستويات آمنة من الزئبق فى أسماك "كوتزبي ساوند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد تحليل جديد لأسماك "كوتزبي ساوند" أن مستويات الزئبق فى مجموعة متنوعة آمنة للاستهلاك غير المقيد.

وحسب موقع "Phys" الأمريكى اختبرت الدراسة التي أجرتها جامعة ألاسكا فيربانكس 297 على الأسماك التي تم صيدها والتي تضمنت ثمانية أنواع (سمك السلمون الصخرى، وسمك القرش ذو الأربع قرون، وسمك الحوت الأحدب الأبيض، وسمك النجمة المفلطح، وسمك الرنجة في المحيط الهادئ، وسمك الطماطم في المحيط الهادئ)، كان متوسط ​​مستويات الزئبق لكل نوع في مستويات تعتبر آمنة من قبل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ألاسكا.

ومن بين مئات العينات التي تم اختبارها تجاوز أربعة فقط من الأسماك الفردية مستويات "الاستهلاك غير المقيد"، التي حددها مسؤولو الدولة وكان متوسط ​​مستويات الزئبق في كل نوع أقل بكثير.

وقال الباحث في UAF "أندرو سير" الذي كتب عن دراسة مجلة البيئة للأبحاث هذا الشهر: "إن النتائج تتفق مع البيانات الأخرى التي تظهر أن الأسماك في جميع أنحاء ألاسكا آمنة للاستهلاك فيما يتعلق بمستويات الزئبق، كما قارنت الدراسة مستويات الزئبق مع تلك المسجلة في سمكة كوتزبيو ساوند قبل 15 عامًا لم يجد أى زيادة فى تركيزات الملوث خلال تلك الفترة مما يدل على أن الزئبق لم يزداد في شبكة الغذاء".