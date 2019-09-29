شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار وعاء زهور ذكى يراقب صحتك وبه خاصية تتبع الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم ابتكار وعاء زهور ذكى يمكنه مراقبة الصحة من مسافة بعيدة، حيث عملت عليه شركة وول مارت، والذى لا يزال فى مراحل النموذج الأولى، وتم ضبط هذا الجهاز الطبى على مراقبة الحركات والوظائف الجسدية، وهو قادر على مراقبة تطور بعض الأمراض وتعقبها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن استخدام الجهاز فى المنزل، وهو مبطن بأجهزة استشعار متنكرة كوعاء للزهور، فيما يمكن لنظام الكشف الموجود بها أن يلاحظ حركات ووظائف جسدية، مثل معدل ضربات القلب والمشى، وكذلك تقدم بعض الأمراض، للمساعدة فى منع النتائج السلبية التى قد تكون مكلفة أو قاتلة.

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ويبدو أن أجهزة المراقبة الصحية فى المنزل هى موجة المستقبل، ففى وقت سابق من هذا العام كشف العلماء عن البيجامات "الذكية" ذات التقنية العالية التى تراقب نبضات القلب والتنفس والوقوف.

كما تم تجهيز ملابس النوم القطنية بأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف نوعية نوم مرتديها ولكنها ستتكلف ما بين 75 جنيه استرلينى و150 جنيه استرلينى.

ويتم توسيع هذه التقنية لتشمل أجهزة استشعار إلكترونية يمكن ارتداؤها تكتشف المشية وترسل تعليقات إلى الشاشة للمساعدة فى منع السقوط للأشخاث الذين يعيشون فى دور الرعاية.