شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تعرف على النموذج الأولى للمركبة الفضائية الخاصة بـ SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة SpaceX من جمع النصفين العلوى والسفلى من النموذج الأولى المدارى لمشروع Starship الذى يجرى بناؤه فى مبنى تكساس، وهى المركبة الفضائية الفضية المتلألئة "MK 1"، والتى ستكون النموذج الأولى الذى ستستخدمه SpaceX للاختبار على ارتفاعات عالية باستخدام ثلاثة من محركات Raptor التى ستكون بمثابة نسخة الإنتاج فى نهاية المطاف.

ونقلاً عن موقع “Engadget” الأمريكى يخطط ماسك لعقد مؤتمر صحفى للتحدث عن برامج الشركة، حيث يتضح أن MK 1 مكون من 10 طوابق، كما أنه مزودة بثلاثة من محركات Raptor من SpaceX، والتي يجب أن تكون كافية لتشغيل رحلة اختبار قريباً، كما أنه سيعاد استخدامها بالكامل، وذلك مو مفتاح أهداف SpaceX المتمثلة فى تحقيق وجود بشري دائم على سطح المريخ.