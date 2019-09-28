تكنولوجيا: باحثون يتمكنون من اختراق آلات تصويت الانتخابات الأمريكية 2020 بسهولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال آلات التصويت التى ستستخدمها الولايات المتحدة فى انتخابات عام 2020 عرضة للاختراق، حيث قامت مجموعة من الباحثين باختبار مجموعة من آلات التصويت والأنظمة الانتخابية (معظمهم قاموا بشرائها على eBay)، وتمكنوا من اختراق كل آلة.
وبحسب موقع "انجادجيت" الأمريكى فسمح عدد من العيوب للباحثين بالوصول إلى الأجهزة بما فى ذلك كلمات المرور الافتراضية الضعيفة والتشفير الردىء، وتقول المجموعة: "إن الأجهزة يمكن اختراقها من قبل أى شخص، حيث يمكنه الوصول إليها".
كما أضافوا: "ليست هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إخبارنا أن الآلات عرضة للاختراقات، لقد تعلمنا هذا الصيف أن أنظمة الانتخابات الرئيسية ربما تكون مكشوفة عبر الإنترنت لعدة أشهر، وأن هناك جهة واحدة على الأقل من صانعى آلات التصويت باعت أنظمة الولايات التى لديها وصول عن بعد".
ومع اقتراب انتخابات عام 2020 بسرعة فليس لدى الدول سوى القليل من الوقت لتأمين أنظمتها، فيما يحظر زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" مشاريع القوانين التى من شأنها أن تفرض إصلاحات أمنية فى الانتخابات.
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