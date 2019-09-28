شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورا لموقع هبوط مركبة الهند بعد ثلاثة أسابيع من ضياعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت وكالة ناسا في اكتشاف بقايا مركبة الهبوط على القمر الهندية "فيكرام"، على الرغم من المحاولات العديدة لتحديد موقع المركبة في مكان الهبوط المقصود، وكانت صور الوكالة للموقع ضوء أمل للوكالة الفضاء الهندية (ISRO) التى كانت تنتوى إعادة الاتصال بالمركبة عند إيجادها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان فيكرام جزءًا من مهمة تشاندرايان -2 الهندية التى كانت تأمل في صنع التاريخ وتحويل الهند إلى رابع دولة فقط تهبط بنجاح على سطح القمر، بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولكنها فشلت في هدفها بالهبوط على سطح القمر بعد انقطاع الاتصال عن مركبتها.



صورة ناسا

وقالت ناسا فى تغريدة، "قامت مهمتناLRO_NASA بتصوير موقع الهبوط المستهدف لمركبة الهبوط لمهمة تشاندرايان -2 الهندي، وتم التقاط الصور عند الغسق، ولم يتمكن الفريق من تحديد موقع الهبوط"، مضيفة: "سيتم التقاط المزيد من الصور في أكتوبر أثناء رحلة أخرى لمركبة المدار في إضاءة مناسبة".

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صورة ناسا 2

وكانت قد ذكرت الوكالة الهندية أنها حددت موقع الهبوط ولكن لم تكتشف بعد دليلًا مرئيًا مباشرًا على موقعها، وقامت المركبة الفضائية المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا بمسح أكثر من 92 ميلاً من المنطقة التي كان من المفترض أن يهبط فيها فيكرام على أمل اكتشاف الهبوط.

وكانت المهمة الهندية محاولة للنظر في حفر القمر المظللة بشكل دائم بحثًا عن علامات المياه، بعد إطلاقها Chandrayaan-1 في عام 2008.