تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل للتخلص من نتوء الشاشة في إصدارات الأيفون 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التسريبات التي نشرت حول إصدارات ابل القادمة في 2020 من هواتف الأيفون، أشير إلى أن ابل تخطط للتخلص من النتوء العلوي في الشاشة.

بدأت ابل مؤخراً في شحن الإصدارت الجديدة من هواتف iPhone 11 للمستخدمين، واليوم تنطلق التسريبات الجديدة لتقدم أول التوقعات حول تصميم إصدارات ابل من هواتف الأيفون المقرر إطلاقها في 2020.

وتؤكد أول التوقعات على أن ابل في طريقها لإجراء تغيير واضح في تصميم هواتف الأيفون، كما أشارت التوقعات أيضاً إلى أن الإصدارات القادمة تأتي ببعض اللمحات من إصدار ابل السابق iPhone 4.

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وفي تقرير أخر حول هواتف الأيفون 2020، أشير إلى أن ابل في طريقها للتخلص من النتوء العلوي في الشاشة، كما نشرت أول الصور التي وضعت اللمحات الأولى للتصميم المتوقع لهواتف الأيفون 2020، حيث تأتي المستشعرات في الإطار العلوي للهاتف الذي يتميز بتصميم نحيف، حيث يضم الإطار العلوي كلاً من السماعات مع مستشعر الكاميرة الأمامية.

كما أشار التقرير إلى أن النماذج الأولية من هواتف الأيفون 2020 تضم نموذج مميز بحجم شاشة 6.7 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هواتف الأيفون القادمة من ابل.

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