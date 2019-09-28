شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلاتر جديدة مرحة بفيس بوك وإنستجرام تعمل على تحويلك لنجم مصارعة WWE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل Fox Sports بلعبة WWE Smackdown على الشبكة من خلال إنشاء سبعة فلاتر واقع معزز AR يمكن أن تحول صورة المستخدمين إلى نجوم مصارعة.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" فسوف يقوم المستخدمون بتبادل وجه مصارع مع صورك فى لقطات فيديو WWE، بما في ذلك تلك التي تظهر حركات ومداخل النجوم البارزة مثل أندرتيكر وغيره.

وقد قامت Spark AR Studio على فيس بوك بإنشاء قناع يمكنه ضبط نفسه تلقائيا ليناسب وجه المستخدمين، وبهذه الطريقة يتناسب وجهك جيدًا مع المصارعين في المقاطع.

وتبدأ الفلاتر بتقييم وجهك ثم معالجة المقطع، والذى يستغرق أحيانًا بضع ثوانٍ خلال الاختبارات، فعند النقر فوق الزر لالتقاط صورة، ستظهر أدوات التحرير والحفظ والمشاركة، ويمكنك مشاركتها مباشرة مع فيس بوك أو إنستجرام.