كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن خططها لجلب تقنية 5G لإصدارات الشركة القادمة في 2020، على أن تتوسع التقنية لتشمل الإصدارات المميزة بمستوى تسعير أعلى من 420 دولار.
بدأ عمالقة تصنيع الهاتف في الصين في إطلاق إصدارات جديدة من هواتف 5G تأتي بمستوى تسعير منخفض يصل إلى 520 دولار مثل هاتف Mi 9 Pro 5G من شاومي، وفي تصريحات رسمية من Oppo أكدت الشركة على جلب ميزة الإتصال بشبكات 5G في إصدارات أكثر في 2020.
في تقرير جديد جاء عبر MyDrivers من الصين، أكد مدير مبيعات Oppo أن الشركة في طريقها لجلب تقنية 5G في الإصدارات المميزة بسعر أعلى من 420 دولار، كما أوضح فريق البحث والتطوير لتقينة 5G جهود الشركة لتطوير تقنية 5G في الألعاب السحابية، ومكالمات الفيديو بجودة HD، وأيضاً التخزين السحابي للصور.
ولقد ظهرت اللمحات الأولى لخطط خفض مستوى تسعير تقنية 5G خلال مؤتمر MWC في شنغهاي، حيث أكد Li Huiwei نائب رئيس China Mobile أن الشركة تخطط لخفض 5G radios ليصل مستوى تسعير هواتف 5G بين 140 إلى 280 دولار، لذا من المتوقع أن ينخفض مستوى تسعير هذه الفئة من الهواتف خلال السنوات المقبلة بشكل واضح.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Oppo تخطط للتوسع بشكل أكبر بتقنية 5G في إصدارات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.