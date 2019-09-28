شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق iOS 13.1.1 للمستخدمين.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل تحديث جديد لنظام iOS 13، والذى جاء لإصلاح ثغرة أعلنت عنها الشركة قبل عدة أيام والتى تتعلق بلوحة المفاتيح الخارجية، والتى قد تؤدى لوصول كامل ونقل لبيانات المستخدمين عبرالإنترنت حتى بدون إذن.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد جاء iOS 13.1.1 لإصلاح هذه المشكلة، فضلا عن امتلاكه حل لمشكلة سرعة نفاد طاقة البطارية بعد التحديث إلى نظام (iOS 13) الجديد، فيما قالت أبل أن الإصدار 13.1.1 الجديد يحل أيضًا مشكلات قد تمنع هاتف آيفون من الاستعادة من النسخة الاحتياطية، كما أنه يحسن قدرة المساعد الرقمى "سيري" على التعرف فى هواتف آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 بروماكس، ويصلح ثغرة قد تبطئ المزامنة فى تطبيق التذكيرات Reminders.

وجاء هذا التحديث الجديد من أبل لمعالجة عدد من المشكلات التى واجهة الإصدارات البرمجية الكبيرة الأخيرة، ومع ذلك، فإن هناك مشكلات أخرى لم يتم إصلاحها بعد، بما فى ذلك ضعف التقاط البيانات الخلوية، مع أن المؤشر يظهر أنها كاملة، فيما يشار إلى أن هذا التحديث يأتى بعد 3 أيام من إطلاق نظام iOS 13.1، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق iOS 13، لأن التحديث الجديد يتضمن إصلاحًا لثغرات أمنية اكتُشفت فى iOS 13.