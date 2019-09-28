ميزة Motion Sense في هواتف Google Pixel 4 لن يكون متاحة في جميع البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تعد ميزة Motion Sense التي ستصل مع سلسلة هواتف Google Pixel 4 Series سرًا نظرًا إلى أن شركة جوجل نفسها قامت بالتشويق لهذه الميزة. تعتمد ميزة Motion Sense على تقنية الرادار المطورة تحت إسم Project Soli والتي ستشق طريقها لأول مرة إلى الهواتف الذكية مع هواتف جوجل القادمة. ومع ذلك، هذه الميزة لن تكون متاحة للإستخدام في جميع البلدان ومع جميع التطبيقات، على الأقل وفقا لأحدث المعلومات التي توصلنا بها اليوم.

يكشف تشريح أكثر عمقًا للنسخة التجريبية من تطبيق Motion Sense أن الإيماءات لن تعمل إلا في 38 دولة. ربما تحتاج تكنولوجيا الرادار المستخدمة في هذه الحالة إلى موافقة السلطات في بعض البلدان. وفيما يلي قائمة بالأسواق حيث ستعمل ميزة Motion Sense :

ساموا الأمريكية

النمسا

بلجيكا

بلغاريا

كندا

كرواتيا

قبرص

جمهورية التشيك

الدنمارك

استونيا

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

اليونان

غوام

هنغاريا

أيرلندا

إيطاليا

لاتفيا

ليتوانيا

لوكسمبورغ

مالطا

هولندا

النرويج

بولندا

البرتغال

بورتوريكو

رومانيا

سنغافورة

سلوفاكيا

سلوفينيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

تايوان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

جزر فيرجن ، الولايات المتحدة

وعلاوة على ذلك، أدرجت شركة جوجل في القائمة ستة تطبيقات فقط ستكون متوافقة مع خاصية Motion Sense. من المفترض أن تكون قادرًا على تخطي المقاطع الموسيقية والعودة والتشغيل والإيقاف المؤقت والتحكم في مستوى الصوت. ربما سيأتي الدعم المستقبلي للتطبيقات الأخرى في النهاية.

Amazon Music

Deezer

Google Play Music

iHeartRadio

Pandora

Spotify

Spotify Stations

YouTube Music

YouTube

عندما تُفكر في الأمر، فإن هواتف جوجل ليست متاحة على نطاق واسع تمامًا مثل هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونج و Huawei، فهي تشق طريقها إلى عدد محدود من الأسواق. كل عام ينمو عدد الأسواق حيث تتوفر هواتف الشركة وقد تشير القائمة إلى أنه سيتم إطلاق هواتف Google Pixel 4 الجديدة في بعض إن لم يكن جميع البلدان المذكورة أعلاه.