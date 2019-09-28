شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. كندا تطلق أول قمر صناعى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم فى الفضاء قبل أكثر من نصف قرن، أطلقت كندا أول قمر صناعي لها "Alouette 1"، مما جعل كندا هي الدولة الثالثة التي تبني وتطلق قمرها الصناعى بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وذلك فى 28 سبتمبر 1962.

اول قمر صناعى كندى Advertisements ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم تصميم القمر الصناعى Alouette 1 لدراسة طبقة الأيونوسفير للأرض، وهي منطقة في الغلاف الجوي العلوي تتأين بالإشعاع الشمسي والكونى. كما استمرت المهمة عشر سنوات قبلتوقف تشغيل القمر الصناعي المهجور الذى لازال يدور حول الأرض.

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