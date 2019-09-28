Huawei تُطبق إستراتيجة خفض أسعار Huawei Mate 30 Series لتعزيز المبيعات في يوم الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من إنخفاض مبيعات هواتف Huawei على الصعيد العالمي إلا أن الشركة تشهد طلبًا قويًا على سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة. تم عرض هذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية رسميًا للبيع في الصين يوم أمس، وهو اليوم الذي نجحت فيه الشركة الصينية ببيع وحدات بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي في أول دقيقة فقط من عرض السلسلة على متجر VMall.com.

قامت شركة Huawei الآن بإطلاق طرازات 4G فقط من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، ولكن لا تزال لدى الشركة خطط لإطلاق طرازات 5G من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في شهر نوفمبر المقبل. في يوم الإطلاق، قامت شركة Huawei ببيع النسخة الأساسية من الهاتف Huawei Mate 30 مقابل 561 دولار أمريكي تقريبًا، أي حوالي 35% أقل من السعر الرسمي البالغ 874 دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه في حدث الإعلان الرسمي في مدينة ميونخ الألمانية. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Richard Yu أن الأسعار تخفض نفسها على وسائل التواصل الإجتماعي الصينية.

النسخة الأغلى من الهاتف Huawei Mate 30 Pro نفدت في اليوم الأول بعد الإطلاق، ولكن النسخة الأساسية من الهاتف Huawei Mate 30 لا تزال متاحة على نطاق واسع، وفقا لـ SMCP. أولئك الذين يرغبون في شراء الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيحتاجون إلى طلبه بشكل مسبق عبر شبكة الإنترنت.

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تكشف إستراتيجية الإطلاق المُطبقة في يوم الإطلاق عن جهود شركة Huawei القوية للنمو في السوق المحلي للتعويض عن إنخفاض المبيعات في الأسواق العالمية وسط الحظر الأمريكي. كما تأمل في أن تتمكن من بيع المزيد من الوحدات لتخطي شركة سامسونج في حصة سوق الهواتف الذكية.

لقد أجبر الحظر شركة Huawei على إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وهو ما يُعتبر مهمًا في معظم الأسواق العالمية.

تعد الشركة حاليًا في المرتبة الثانية من حيث حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، وذلك خلف شركة سامسونج. وتأمل شركة Huawei أن تحقق المبيعات الصينية زخماً كافياً قبل إطلاق السلسلة في الأسواق العالمية جنبًا إلى جنب مع الهاتف Huawei Mate X القابل للطي.