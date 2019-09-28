Dmail المصري والنسخة الأولى بعد أيام قليلة

Dmail المصري، الذي يعتمد على تقنية الـ Blockchain في تأمين المراسلات الخاصة وتشفيرها لأعلى درجة بين المرسل والمستقبل فقط، سيشهد إطلاق النسخة الأولى منه وذلك في إطار المشاركة الأولى لشركة Dmail المصرية المنتجة للتطبيق، تحت مظلة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الإطلاق الرسمي للتطبيق على مستوى دول المنطقة العربية والشرق الأوسط.

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة 39 لمعرض “جيتكس دبي للتقنية 2019″، خلال الفترة من 6-10 أكتوبر المقبل، بمشاركة 4800 شركة من 100 دولة حول العالم.

تستعرض كل دولة ما لديها من تقنيات خلال هذا الحدث المعروف دوليا باسم “أسبوع جيتكس للتقنية”، والذي يعد الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من حيث عدد المشاركين والزوار والفعاليات.

ومن المقرر أن تستضيف مظلة المعرض هذا العام مشاركة واسعة للشركات الناشئة، ضمن فعاليات “جيتكس لنجوم المستقبل” الذي يسلط الضوء على هذه الفئة من الشركات باعتبارها أحد أهم عوامل النهوض بالصناعات التكنولوجية على مستوى العالم.

ومن ضمن المشاركات المصرية للشركات الناشئة، ستشهد فعاليات هذه الدورة لمعرض جيتكس إطلاق النسخة الأولى لتطبيق البريد الإلكتروني Dmail المصري، الذي يعتمد على تقنية الـ Blockchain في تأمين المراسلات الخاصة وتشفيرها لأعلى درجة بين المرسل والمستقبل فقط، وذلك في إطار المشاركة الأولى لشركة Dmail المصرية المنتجة للتطبيق، تحت مظلة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الإطلاق الرسمي للتطبيق على مستوى دول المنطقة العربية والشرق الأوسط.

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وصرح المهندس محمد عبده المدير التنفيذي لشركة Dmail، بأن تطبيق البريد الإلكتروني الذي أنتجته الشركة حصل على المركز الأول للشهر الرابع على التوالي خلال شهر سبتمبر الجاري، وسط منافسة قوية تضم أكثر من 200 تطبيق من كل دول العالم في مسابقة دولية تنظمها شركة Blockstack العالمية شهريا للتطبيقات التي تعتمد على تقنية البلوكتشين، والتي تهتم في المقام الأول بحماية خصوصية البيانات وتشفيرها لدي المستخدمين، وقد حصل التطبيق المصري أيضا على المركز الأول خلال الأشهر الثلاثة الماضية “يونيه ويوليو وأغسطس 2019″، ولذلك فإن “أسبوع جيتكس دبي للتقنية”، يعد فرصة مهمة بالنسبة للشركات الناشئة للانطلاق نحو الأسواق التي تستهدفها.

وأوضح إن شركة Dmail المنتجة للتطبيق استخدمت تقنية الـ Blockchain لتطوير منصة خاصة برسائل البريد الإلكتروني، تسمح هذه المنصة بتشفير وتأمين الرسائل بين المرسل والمستقبل فقط، بالإضافة لتخزين محتويات الرسائل لامركزيا بهدف حماية خصوصية المستخدمين لأقصى درجة، حيث يحصل المستخدم لهذه المنصة على أعلى درجات تأمين وتشفير البيانات لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة به مع ضمان عدم التعرض لخصوصية الرسائل أو الاطلاع عليها من قِبل الشركة المطورة للنظام كما هو الحال في خدمات أخرى مشابهة تخترق خصوصية المستخدمين.

وأضاف إن متجر شركة Blockstack المنظمة للمسابقة يحتوي على قرابة المائتين تطبيق، واستطاع تطبيق Dmail المصري الحفاظ على الصدارة لمدة أربعة أشهر متتالية في ظل منافسة قوية من قِبل مطورين من كل دول العالم، وهو ما تناولته إعلاميا منصة Coindesk العالمية، والتي تعتبر المنصة الإخبارية الأكبر على مستوى العالم والتي تهتم بالأخبار المتعلقة بتقنيات الـ Blockchain وذلك خلال شهر يونيو الماضي مع إطلاق النسخة التجريبية لـ تطبيق Dmail المصري للمرة الأولى خلال هذه المسابقة.