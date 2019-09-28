تطبيق سبوتيفاي يحصل على دعم سيري مع iOS 13

اكتسب تطبيق سبوتيفاي القدرة على تشغيل الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل عبر مساعد آبل الصوتي سيري (Siri)، حيث يتضمن أحدث إصدار تجريبي من سبوتيفاي هذا الدعم، مما يسمح بتشغيل الأغاني عبر سيري مع نظام التشغيل (iOS 13.1).

ويعد هذا الأمر جزءًا من القدرات الجديدة التي قدمتها آبل مع نظام التشغيل (iOS 13)، ويعني هذا أن تطبيقات الموسيقى أصبحت الآن على قدم المساواة مع آبل ميوزك (Apple Music) من ناحية تشغيل الأغاني عبر سيري.

وبالرغم من أن هذه الميزة الجديدة تتيح لك طلب أغاني سبوتيفاي عبر سيري على آيفون، إلا أنها لا تعمل حاليًا على ساعة آبل الذكية، تبعًا إلى أن ساعة آبل الذكية القابلة للارتداء ليس لديها تطبيق سبوتيفاي مخصص بالكامل.

ويعد تطبيق خدمة الموسيقى المخصص لنظام (watchOS) مجرد وحدة تحكم لتشغيل الأغاني على الأجهزة الأخرى التي تدعم سبوتيفاي، ويستجيب سيري بالقول: أنا آسف، لا يمكنني القيام بذلك على ساعة آبل.

ويعمل تكامل سبوتيفاي مع سيري بشكل جيد على سماعات آبل اللاسلكية (AirPods)، مما يسمح لك بقول: “يا سيري” وطلب ألبومات أو قوائم تشغيل أو أغاني لتشغيلها على خدمة سبوتيفاي.

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لكن هناك شيء واحد لا يعمل بشكل جيد، وهو محاولة تشغيل ملفات البودكاست مع سيري، حيث يحاول تطبيق الموسيقى البحث عن الموسيقى بدلاً من ملفات البودكاست المخصصة.

وتختبر خدمة سبوتيفاي في الوقت الحالي هذه الوظيفة الجديدة، ومن المحتمل أن تظهر لأول مرة في الأسابيع المقبلة في التطبيق الرئيسي.

وقال متحدث باسم الخدمة في بيان: نحن نجري عددًا من الاختبارات بشكل روتيني في محاولة لتحسين تجربة المستخدم لدينا، وتمهد بعض هذه الاختبارات الطريق لتجربة المستخدم الأوسع نطاقًا، ولن نعلق على اختبارات محددة في هذا الوقت.

يذكر أن عدم قدرة سيري سابقًا على التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث كان أحد المظالم الرئيسية التي أثارتها سبوتيفاي ضد شركة آبل أمام المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام.

وقد تواجه الخدمة الآن – بعد أن دعم سيري جميع تطبيقات الصوت التابعة لجهات خارجية – صعوبات أكثر في إقناع المفوضية الأوروبية بجدارة شكوى مكافحة الاحتكار الخاصة بها ضد شركة آبل.