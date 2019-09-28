أجهزة كروم بوك جديدة من إتش بي تدعم معيار القلم العالمي

أعلنت شركة إتش بي عن أجهزة كروم بوك (Chromebook x360) المحدثة، والتي تتميز بمفصل قابل للدوران 360 درجة، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت من السعة التخزينية.

لكن ما يلفت الانتباه هو توافق أجهزة كروم بوك الجديدة مع معيار مبادرة القلم العالمي، إذ يتيح معيار (USI 1.0) توافق أي قلم عبر أي جهاز بشاشة تعمل باللمس تدمج هذه التكنولوجيا، مما يعني أن المستخدم قادر على استخدام القلم نفسه للهاتف الذكي والحاسب اللوحي وشاشة اللمس.

وتعد أحدث أجهزة كروم بوك من إتش بي (HP Chromebook x360 14b) و (HP Chromebook x360 12b) الأولى من نوعها التي تدعم مبادرة القلم العالمي (USI)، وهي المعيار الجديد الذي يتيح تشغيل القلم المتوافق بسلاسة عبر مجموعة من الأجهزة المختلفة.

وجرى إصدار أجهزة كروم بوك الجديدة كجزء من الموجة الأولى من أجهزة (USI 1.0)، مما يعني أن الحواسيب يجب أن تكون متوافقة مع أي من أقلام (USI) الصادرة، بالإضافة إلى قلم إتش بي البالغ سعره 70 دولارًا والمقرر إصداره في شهر نوفمبر.

وتم إطلاق أول أجهزة (USI) منذ وقت طويل، إذ بدأت المبادرة في عام 2015، لكنها لم تحظى بشعبية حتى أوائل العام الماضي بعد أن دعمت جوجل المعيار.

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وأعلنت المبادرة أن 12 شركة أطلقت أول أجهزة تدعم معيار (USI)، بما في ذلك أقلام من (Hanvon)؛ و (Maxeye)؛ و (Sunwoda)، بالإضافة إلى أجهزة كروم بوك من إتش بي، لكن دون ذكر شركة (Wacom) المدرجة كعضو في المباردة مع سامسونج صانعة أجهزة نوت المجهزة بالقلم.

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ويسرد مقطع فيديو ترويجي صادر في عام 2017 العديد من مزايا (USI)، إذ لا يمكنك استخدام القلم نفسه عبر أجهزة متعددة فقط، بل سيكون بإمكان قلم (USI) تذكر خياراتك فيما بينها، مثل حدود الفرشاة؛ وإعدادات الألوان.

ويمكن لعدة مستخدمين الكتابة أو الرسم على شاشة واحدة في وقت واحد مع دعم التواصل ثنائي الاتجاه، مما يجعل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المتوافقة مع (USI) مثالية للتعاون أو الألعاب المتعددة اللاعبين.

وبغض النظر عن دعمها لمعيار (USI 1.0)، فإن أجهزة كروم بوك الجديدة من إتش بي تتميز بمفاصل تسمح لها بعكس الشاشة واستخدام الحاسب كجهاز لوحي، بالإضافة إلى وجود معالج (Celeron N4000) من إنتل ثنائي النواة.

ويعد الفرق الأكثر أهمية بين الجهازين هو الشاشة، إذ يحتوي طراز (Chromebook x360 12b) على شاشة بقياس 12 إنشًا بدقة 1366×912 بيكسلًا، بينما يحتوي طراز (Chromebook x360 14b) على شاشة بقياس 14 إنشًا بدقة 1366×768 بيكسلًا.

كما يتضمن طراز (Chromebook x360 12b) رقاقة (Intel UHD Graphics 620) و 12 ساعة من عمر البطارية، بينما يتضمن (Chromebook x360 14b) رقاقة (Intel UHD Graphics 600) و 10 ساعات من عمر البطارية.

ويبدأ سعر جهاز (Chromebook x360 12b) من 360 دولارًا، بينما يبدأ سعر جهاز (Chromebook x360 14b) من 380 دولارًا أمريكيًا، وكلاهما معروض للبيع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.