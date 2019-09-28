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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف خدمة الأخبار الجماعية Bulletin على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل رسميا أنها ستغلق تطبيق خدماتها الإخبارية Bulletin يوم 22 نوفبمرمن هذا العام، وفي ذلك الوقت سيتم حذف جميع محتويات النشرات المتبقية.
وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فكانت جوجل قد كشفت في بداية عام 2018، عن أحد خدماتها الإخبارية الجديدة، والتي تحمل اسم Bulletin أو "النشرة"، والتى كانت في شكل تطبيق على أندرويد، كمحاولة من جوجل لدخول عالم المحتوى عن طريق التعهيد وبالأخص حول الأخبار المحلية التي يكتبها وينشرها أفراد المجتمع.
لكن منذ ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا، لم يخرج تطبيق Bulletin من مرحلته التجريبية، فيما اعترفت جوجل بعدم نجاح الخدمة، وحذّرت في وقت سابق من إغلاقها، حيث كانت الفكرة خلف التطبيق هي أن المستخدمين يمكنهم نشر أخبار من الحي الخاص بهم، مما يسمح للآخرين في نفس المنطقة بالاطلاع عليها.
فيما كانت فكرة التطبيق تعتمد علي خاصية AMP لتحميل الصفحات بسرعة، وقد بدأت جوجل بنشر خدمتها هذه ببضع مناطق، كما أتاحتها لتشمل جميع الولايات المتحدة وكندا، ومع ذلك لم تكتسب Bulletin أي تأثير يُذكر.
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