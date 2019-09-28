تكنولوجيا: "أبل" تقتحم دور السينما .. وتستهدف النجوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوي شركة "أبل" عرض أفلام منجزة لخدمتها للبث التدفقي، في دورالسينما على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن "أبل" تأمل أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصة، ويساعد على استقطاب نجوم من أوساط السينما، بسحب سكاي نيوز، إلا أن أبل لم ترد على اتصالات وكالة "فرانس برس" للحصول على تأكيد.

ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية. فقد فازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي "نتفليكس" و"أمازون برايم" بجوائز عن أفلام أصلية عرضت في قاعات السينما.

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