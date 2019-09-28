شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات شركة توصيل طلبات أمريكية يستهدف 5 ملايين مستهلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة توصيل الطلبات " DoorDash" التابعة لسلسلة مطاعم، والتى توجد بسان فرانسيسكو، أن طرفًا ثالثًا قد قام بالوصول إلى بيانات المستخدم لما يقرب من 4.9 مليون مستهلك، وتشمل تلك البيانات " الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين التسليم وتاريخ الطلب وأرقام الهاتف" ، وكذلك تم الوصول إلى بعض المعلومات المالية أيضًا.
وفقاً لما نشره موقع TheVerge الأمريكي، قال DoorDash، إنه بالنسبة لبعض المستهلكين تم الوصول إلى آخر أربعة أرقام من بطاقات الدفع، ولكن أرقام البطاقات الكاملة وأرقام CCV لم يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى ذلك تم الوصول إلى بعض أرقام شركات البريد السريع والتجار وأخر أربعه أرقام من حساباتهم المصرفية.
وأكدت الشركة أنه تم الوصول إلى البيانات في الرابع من مايو، ولكن الشركة لم تكتشف الاختراق حتى وقت ما بعد أن بدأت تحقيقًا هذا الشهر حول نشاط غير عادي يتعلق بمزود خدمة تابع لجهة خارجية.
واستهدف هذا الاختراق في المقام الأول مستخدمي DoorDash الذين اشتركوا في أو قبل 5 أبريل 2018، على الرغم من أن الشركة توصي بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بغض النظر عن وقت تسجيلك.
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