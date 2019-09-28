Oppo تعتزم دعم شبكات 5G في جميع هواتفها الذكية التي تُكلف أكثر من 420$ في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - بلا شك، تكنولوجيا 5G هي عماد المستقبل بالنسبة للهواتف الذكية. في البداية، كانت تكلفة الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G تبلغ أكثر من 1000 دولار أمريكي، ولكن هذا العام، رأينا هواتف 5G تُصبح أرخص، والفضل في ذلك يعود إلى الشركات الصينية مثل OnePlus التي قامت بإطلاق الهاتف OnePlus 7 Pro 5G، ولكن يُعتبر Xiaomi Mi9 Pro 5G هو هاتف 5G الأرخص حتى الآن نظرًا إلى أنه يُكلف 520 دولار أمريكي فقط.

وفقا لتقرير جديد من موقع الأخبار الصيني MyDrivers، قال مدير المبيعات في شركة Oppo في حدث خاص للشركة حول تكنولوجيا 5G أن شركة Oppo ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G في جميع المنتجات التي تزيد قيمتها عن 421 دولار أمريكي. في الحدث نفسه، أوضحت شركة Oppo أنها تقود معظم فريق البحث والتطوير والموارد إلى تطوير حلول 5G مثل الألعاب السحابية، والمكالمات المرئية الجماعية العالية الدقة، والتخزين السحابي للصور.

كانت بوادر وصول هواتف 5G الإقتصادية قد ظهرت في معرض MWC Shanghai الذي أُقيم في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت نائب رئيس شركة الإتصالات الصينية China Mobile أن الشركة ستجعل شبكات 5G أرخص وستُطلق هواتف تُكلف ما بين 1000 و 2000 يوان صيني تدعم شبكات 5G. هذا يُترجم إلى حوالي 140$ و 280$، على التوالي.

تمامًا، مثل شبكات الجيل الرابع 4G عندما تم إطلاقها في البداية، يمكننا أن نتوقع رؤية إنخفاضًا في تكلفة الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بشكل مطرد خلال العامين المقبلين. عندما تُصبح هذه التقنية أرخص، فإنها ستشق طريقها في نهاية المطاف إلى الهواتف المتوسطة والإقتصادية.