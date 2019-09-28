شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لجعل "تفاحة" أيفون تضئ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جميع هواتف أيفون رمز "تفاحة" فى الجزء الخلفى من الهاتف، وهو الشعارالرسمى لشركة أبل، إلا أن هذا الشعار يظل ثابت كما هو، إلا أن هذا الأمر على وشك أن يتغير، حيث ذكرت تقارير تشيرإلى أن شركة أبل ترغب أن تضئ هذه التفاحة، إذ تقدمت عملاق صناعة الأيفون بطلب للحصول على براءة اختراع لجعل شعارالشركة خلف أيفون يعمل كضوء للإشعارات.

فيما لا تعد شركة أبل هى الأولى التى تجعل شعارها يضئ كدلالة على وجود إشعارات واردة، حيث سبق أن قامت العديد من الشركات بمثل هذا الأمر، ليضيء شعارالشركة الموجود فى الجزء الخلفى من الهاتف كضوء إشعارات بدلاً من جعله حساس للبصمة فقط.

لكن فى نفس الوقت، فإن مجرد التقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع لا يؤكد أنها ستفعل ذلك الأمر بالفعل، حيث تقول أبل فى طلب براءة الاختراع أن تطبيقات الضوء ستكون عند تلقى مكالمات هاتفية، فيما أشارالتقرير إلى أنه فى حالة تطبيق هذه الميزة بالفعل، فمن المنتظرأن تتيح تخصيص ضوء التفاحة ليكون ليس فقط أبيض بل يختلف الضوء حسب نوع الإشعار.