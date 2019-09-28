تقرير جديد يُلمح لقدوم الهاتف Motorola RAZR القابل للطي قبل نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - Motorola RAZR هو واحد من الهواتف الخلوية الأكثر شهرة، فقد بيعت منه أكثر من 130 مليون وحدة خلال فترة حياته. سبق لشركة موتورولا أن قامت بإعادة إحياء هذه العلامة التجارية من خلال إطلاق بعض الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية Droid RAZR، والتي تباع حصريًا من خلال شركة الإتصالات الأمريكية Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح مصدر داخل شركة موتورولا لموقع CNet أن الإصدار الجديد من الهاتف Motorola RAZR سيُطلق على الأرجح في وقت ما قبل نهاية العام. نتساءل عما إذا كان هذا المصدر هو نفسه الذي ذكر لموقع CNet أنه سيتم إطلاق الهاتف Motorola RAZR القابل للطي في صيف هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن عملية تطوير الهواتف الذكية القابلة للطي تتطلب الكثير من الوقت، وتأجيل إطلاق الهاتفين Galaxy Fold و Huawei Mate X دليل على ذلك.

Advertisements

إندلعت الشائعات في شهر فبراير من العام الماضي عندما لمح مسؤول تنفيذي في شركة Lenovo إلى وجود الهاتف. بعد أكثر من عام، حصل كل من Motorola RAZR و Motorola One Vision على شهادة البلوتوث. تم إطلاق الهاتف Motorola One Vision بعد ذلك بفترة وجيزة، ولكن لم نرى أي تلميح أخر لقدوم الهاتف Motorola RAZR القابل للطي.

تسبب إجتماع خاص مع وسائل الإعلام الصينية في حدوث ضجة عندما تردد أن شركة Lenovo إستخدمت تصميمًا تخيليًا تم إعداده من قبل أحد المعجبين لعرض هاتف موتورولا القابل للطي، ولكن لم يحدث شيء بعد ذلك.

في الشهر الماضي، غطينا تقريرًا مشابهًا يتوافق مع تقرير اليوم. هذا التقرير لمح بدوره إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Motorola RAZR القابل للطي في الأسواق الأوروبية مقابل 1500 دولار أمريكي في شهر ديسمبر المقبل. يوجد على الأقل إنسجام بين التقارير، ولكن عملية الإطلاق لا تزال تحت رحمة إستعداد المنتج للوصول إلى الجماهير.