الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A70s مع كاميرا أساسية بدقة 64MP، وتصميم جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A70s. تم إطلاق هذا الهاتف في الهند، وهو يضم المستشعر Samsung ISOCELL 64MP Bright GW1 الذي تبلغ دقته 64 ميغابكسل في كاميرته الأساسية.

في الواجهة الأمامية، يضم الهاتف Galaxy A70s الجديد شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل. لا يزال مستشعر بصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy A70s حصلت على بعض التغييرات الطفيفة على مستوى التصميم من خلال تزويدها بنمط المنشور الثلاثي الأبعاد المتدرج واللامع. على ذكر الواجهة الخلفية، فهي تضم كذلك ثلاث كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2. وتجدر الإشارة إلى أن الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy A70s الجديد قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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وعندما يتعلق الأمر ببقية مواصفات الهاتف Galaxy A70s، فهي تشمل معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. يأتي الهاتف Galaxy A70s الجديد كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة Samsung One UI.

سيتم بيع الهاتف Galaxy A70s مقابل ما يُعادل 410 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 440 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نُشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف للبيع في متاجر التجزئة الرئيسية وفي المتاجر الإلكترونية الكبرى في الهند إبتداءً من اليوم. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف على الصعيد العالمي.