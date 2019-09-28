شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يؤجل إطلاق عملته الرقمية "ليبرا" لمعالجة المخاوف التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير مؤسسة Libra Association المسئولة عن الإشراف على العملة المشفرة التابعة لفيس بوك Libra، أن إطلاق العملة يمكن أن يؤجل لبعض الوقت، وذلك لمعالجة المخاوف التنظيمية التى أُثيرت فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فكان فيس بوك قد أعلن عن عملته المشفرة قبل ثلاثة أشهر، وقال إنه يعتزم إطلاقها فى شهر يونيو 2020، وذلك بالشراكة مع أعضاء آخرين فى Libra Association التى أنشأها فيس بوك لإدارة المشروع، لكن على مايبدو أن محاولة جعل العملات المشفرة سائدة قد قوبلت منذ ذلك الحين بالشكوك التنظيمية والسياسية على مستوى العالم، إذ تعهدت فرنسا وألمانيا بمنع (ليبرا) من العمل فى أوروبا.

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وقال "برتراند بيريز" مدير Libra Association التى تتخذ من مدينة جنيف مقر لها: إن المناقشات مستمرة مع المنظمين فى أوروبا وأماكن أخرى لتهدئة المخاوف، وعن تاريخ الإطلاق المقرر فى يونيو 2020، قال بيريز "عندما حددنا التاريخ فى يونيو، كان ذلك هو هدفنا"، مشيرا إلى أن تأخير 3 أو 6 أشهر لن يكون مشكلة.

وأضاف: "المهم هو أننا نحتاج إلى الامتثال للجهات التنظيمية، ونحتاج إلى التأكد من أنهم يؤيدوننا وأنهم مرتاحون تمامًا لحلولنا"، وأضاف: "لقد أدركنا أنه سيتعين علينا الإجابة عن الكثير من الأسئلة الواردة من الجهات التنظيمية على جانبى المحيط الأطلسي، ومن أجزاء أخرى من العالم".

يذكر أنه من المنتظر أن يتم دعم عملة "ليبرا" باحتياطى من الأصول فى العالم الحقيقي، بما فى ذلك الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والتى تشرف عليها الجمعية المؤلفة من 28 عضوًا، فيما تهدف هيكلة العملة المشفرة إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار فى تقلب الأسعار الذى يصيب العملات المشفرة ويجعلها غير عملية للتجارة والمدفوعات.