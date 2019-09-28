شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "البيتكوين" تخسر 21 % من قيمتها في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عملة "البيتكوين" خلال تداولاتها أمس خسائر أسبوعية نسبتها 21.24% من قيمتها السوقية، إذ بلغت قيمة العملة خلال منتصف تداولاتها أمس (الجمعة) 7,990 دولارا للبيتكوين الواحد، بعد أن بلغت قيمة البيتكوين يوم "السبت" الماضي 10,145 دولارا للبيتكوين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد انخفض البيتكوين بشكل حاد يوم "الثلاثاء" الماضي، إذ فقد قرابة 11.66% من قيمته خلال لحظات، لينزل من مستوى 9,441 دولارا، إلى 8,340 دولارا، فاقدا 1,101 دولار.

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ويرجع المحللون تلك الموجة البيعية إلى البداية القوية للعقود الآجلة لعملة البيتكوين لمدة يوم واحد من شركة «إنتركونتينينتال إكستجانج»، وفقاً لوكالة بلومبيرج، وفي التوقيت نفسه، فإن القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية تراجعت إلى 213.19 مليار دولار مقارنة مع 223.33 مليار دولار يوم (الخميس) الماضي.

وتتجاوز خسائر السوق الرقمية حتى الآن 45 مليار دولار مع حقيقة الموجة البيعية الحادة التي خيمت على الأصول المشفرة خلال الأيام الماضية .