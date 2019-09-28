تكنولوجيا: Corsair تكشف عن سماعات الرأس Virtuoso RGB وVirtuoso RGB SE المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Corsair مؤخراً عن سماعات الرأس اللاسلكية Virtuoso RGB وVirtuoso RGB SE التي تستهدف اللاعبين بتجربة صوتية مميزة وسعر يبدأ من 180 دولار.

تأتي سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة من Corsair بتصميم يدعم تجربة مريحة في إستخدام السماعة لفترات طويلة، كما تأتي السماعات أيضاً بتجربة صوتية فائقة.

وتعد هذه السماعات من فئة سماعات RF لذا لا تدعم الإتصال عن طريق البلوتوث، بل تعتمد على ربط dongle للإتصال، كما تأتي بمقبس USB-A، لذا لا تدعم الإتصال بالهواتف، حيث تستهدف بشكل رئيسي أجهزة الحاسب ومنصات الألعاب، أيضاً تأتي السماعات بموصل 3.5مم إلى USB C لدعم الإتصال السلكي أيضاً.

كما تأتي السماعات بإضاءة تكشف عن إقتران السماعة، كما تتميز كلاً من سماعتي Virtuoso RGB وVirtuoso RGB SE بطوق للرأس مع سماعات أذن بوسائد جلدية تقدم تجربة مريحة للإستخدام على مدار اليوم حتى مع إرتفاع الحرارة.

ويأتي النموذج الرئيسي Virtuoso RGB بتصميم أبيض يحاكي السيراميك أو اللون الأسود، بينما تأتي سماعة Virtuoso RGB SE بلون جونميتال مع لمسات باللون الأسود.

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وتتميز السماعات 7.1 من القنوات مع محرك النيوديميوم 50مم، مع تردد من 20 إلى 40000Hz، كما تنتج السماعات صوتيات متعددة الأبعاد مذهلة.

ويأتي الإختلاف في السماعتين في الميكروفون والإضاءة الجانبية، حيث تضم سماعة SE ميكروفون بحجم 9.5مم، كما تدعم اعلى جودة في بث الصوتيات بكفاءة أفضل، كما يأتي شعار الشركة في جانبي السماعة بإضاءة LED، إلا أن سماعة SE تدعم تغيير ألوان إضاءة الشعار.

وتقدم Corsair سماعة Virtuoso RGB بسعر 180 دولار، بينما تنطلق سماعة Virtuoso RGB SE بسعر 210 دولار، حيث تتوفر كلا السماعتين للبيع الآن.

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