شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبدأ تشغيل قمرها العسكري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته الوزارة منذ مدة بدأ بتنفيذ مهامه، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن الوزارة "إن القمر الذي أطلق في الـ 26 من سبتمبر الجاري على متن صاروخ (سويوز – 2.1 بي) من قاعدة بليسيتسك الفضائية العسكرية الروسية، وصل إلى مداره المحدد وباشر الخبراء التحكم به عبر المحطات الأرضية التابعة للقوات الفضائية العسكرية الروسية".

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وأشار البيان إلى أن القمر المذكور حصل على رمز خاص به (Cosmos-2541)، وسجّل في قاعدة البيانات التابعة لهيئة مراقبة الأجسام الفضائية في روسيا، والتي تحتوي على رموز ومعلومات عن جميع الأجسام السماوية التي تدور على مسافة 120 كلم_ 50 ألف كلم عن الأرض.

وكان موقع spaceflightnow الإلكتروني الأمريكي قد أشار إلى أن القمر الذي أطلقته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا هو قمر ثالث تابع لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخي، وقال الخبير الأمريكي المعروف في مجال الفضاء، جوناتان ماك داول، إن وزارة الدفاع الروسية أطلقت في نوفمبر 2015 القمر الصناعي الأول "كوسموس– 2510" التابع للمنظومة، أما القمر الثاني من هذا النوع فقد أطلقته في مايو 2017.