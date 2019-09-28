تكنولوجيا: انخفاض عدد الطلبة فى الأقسام العلمية والتكنولولجية بمدارس ماليزيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة فى ماليزيا عن قلقها إزاء الانخفاض المستمر فى أعداد الطلبة الذين يفضلون دراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فى المدارس والمعاهد التعليمية العليا. وقالت وزيرة الطاقة يو بي ين، وفقا لصحيفة (مالاي ميل) الماليزية، إن هذا الانخفاض التدريجى سيؤدى فى النهاية إلى نقص المواهب التى يتم استيعابها فى الصناعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه فى العام الماضى بلغ نسبة عدد تلاميذ المدارس الذين اختاروا مواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 44 % فقط مقابل 48% فى عام 2012.

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