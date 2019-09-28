شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف نسب التلوث البلاستيكى الموجودة فى كوب الشاى.. مش هتصدق الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر العلماء من أن جزيئات البلاستيك التى تلوث كوب الشاى كثيرة بشكل لا يصدق، حيث وجدوا أن أكياس الشاي البلاستيكية تطلق مليارات من القطع الصغيرة عندما تترك لبعض الوقت فى الماء الساخن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصبحت أكياس الشاي المصنوعة من البلاستيك بدلاً من الورق التقليدي شائعة بشكل كبير، ويتحلل البلاستيك مع مرور الوقت، وينقسم إلى جزيئات صغيرة الحجم ونانوية الحجم أصغر من عرض شعرة الإنسان بأكثر من 750 مرة.

ووجد الباحثون أيضًا أن البراغيث المائية المعرضة للحطام البلاستيكي من أكياس الشاي استمرت في النمو بشكل غير طبيعي وتظهر سلوكيات غير عادية، كما أن التأثير الدقيق على إنسان يبتلع جزيئات الجسيمات الدقيقة والبلاستيكية غير معروف بعد.

Advertisements

اشترى المهندس الكيميائي لورا هرنانديز وزملاؤه في جامعة ماكجيل في كندا أربعة أنواع مختلفة من الشاي تباع تجارياً من المقاهي ومحلات البقالة في مونتريال لتحليلها، حيث قام الباحثون بقطع كل كيس وغسله لإزالة أوراق الشاى.

وقام بعد ذلك الفريق بمحاكاة عملية تخمير الشاي بتسخين أكياس الشاي الفارغة في الماء عند درجة حرارة 203 فهرنهايت (95 درجة مئوية) لمدة خمس دقائق قبل تحليل محتويات الماء الناتجة.

وكتب الباحثون في مقالهم "إن إبقاء كيس شاي بلاستيكي واحد في درجة حرارة تخمير ينتج حوالي 11.6 مليار من البلاستيك الجزئي و 3.1 مليار من المواد النانوية في كوب واحد من المشروبات"، وهذه المستويات من التلوث البلاستيكي أعلى بآلاف المرات من تلك التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في المواد الغذائية الأخرى.