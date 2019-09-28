تكنولوجيا: رصد مشكلة جديدة في هاتف Galaxy Fold قد تؤدي إلى تعرض الشاشة للكسر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج الوحدات الجديدة من هاتف Galaxy Fold في الأسواق مؤخراً، إلا أن تقرير جديد سلط الضوء على مشكلة جديدة قد تؤدي أيضاً إلى تعرض الهاتف للكسر.
بعد الإعلان الأول عن هاتف Galaxy Fold خلال شهر فبراير، قامت العملاق الكوري بتأجيل إطلاق الهاتف لأكثر مرة نتيجة لظهور عيوب في وحدات المعاينة الأولى، إلا أن هاتف Galaxy Fold بدأ مؤخراً في الإنطلاق إلى الأسواق بعد إعادة تصميم الهاتف، لكن يبدو أن الوحدات الجديدة لديها أيضاً بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى تعرض الهاتف للكسر، والتي ظهرت في تقرير من TechCrunch.
في معاينة جديدة لهاتف Galaxy Fold المعاد تصميمه أجريت عبر موقع TechCrunch، كشف عن ظهور كسر في الشاشة بعد مرور يوم واحد من إستخدام الهاتف، حيث ظهرت مشكلة جديدة تؤدي أيضاً لتعرض الشاشة للكسر.
ولقد ظهر الكسر في منتصف شاشة Galaxy Fold مع تكسر في وحدات البيكسل أدى بالتأكيد إلى مشكلة في جودة العرض نتيجة للموضع المركزي لهذا الكسر، وتشير التوقعات إلى أن سبب ظهور هذا التكسير يعود إلى الضغط لإغلاق الشاشة.
من جانب أخر أشارت سامسونج إلى أن إغلاق شاشة Galaxy Fold لا يحتاج إلى الضغط بقوة، حيث يمكن أن يدعم الهاتف الفتح والغلق من خلال اللمس السريع أو الضغط البسيط، إلا أن تقرير TechCrunch قد أكد على تعرض الهاتف للكسر حتى مع الضغط بحذر لفتح وغلق الهاتف.
وقد نشرت سامسونج قائمة بالتنويهات لتفادي تكسير الشاشة، والتي من بينها عدم إغلاق الشاشة في حالة وجود أشياء في الهاتف، أيضاً عدم ترك الهاتف بالقرب من بطاقات الإئتمان أو الأجهزة الطبية.
يذكر أن المشكلة الجديدة في تكسر شاشة Galaxy Fold لم تظهر في نطاق واسع حتى الآن كما هو الحال في وحدات Galaxy Fold الأولى، حيث تم رصد هذه المشكلة في مراجعة واحدة للهاتف، لذا قد لا تكون هذه المشكلة على نفس مستوى المشاكل الأولى التي ظهرت في تصميم الهاتف.
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