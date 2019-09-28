بعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، فتحت شركة سامسونج باب التسجيل المسبق على هاتف في 3 دول جديدة.
والدول التي فُتح فيها باب التسجيل المسبق على (جالاكسي فولد) هي: الهند، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة. وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها موعد طرح الهاتف في الهند سيكون في 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أما في أستراليا، والإمارات فما زال موعد الإطلاق غير معلوم.
ويمكن للراغبين في شراء الهاتف – الذي يبلغ سعره 1980 دولاًا أمريكيًا – تزويد الشركة في الصفحة الخاصة بالتسجيل المسبق بمعلوماتهم، لتقوم الشركة بإعلامهم فور طرح الهاتف في السوق.
وعلى غرار ما فعلت الشركة حتى الآن مع إطلاق (جالاكسي فولد)، فإن الكميات سوف تكون محدودة، ويجب على العملاء الراغبين في شراء الهاتف التوجه إلى متجر الشركة للحصول عليه.
وسوف توفر سامسونج للمشتركين خدمة Galaxy Fold Premier Service التي سوف تكون متاحة على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات العملاء، واحتياجات الدعم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تفتح باب التسجيل المسبق على Galaxy Fold في 3 دول إحداها عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.