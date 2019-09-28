آبل تطلق iOS 13.1.1 لإصلاح عدد من الثغرات

أصدرت شركة آبل اليوم الجمعة تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS بهدف إصلاح الثغرة التي أعلنت عنها قبل أيام، وقالت: إنها لوحات المفاتيح الخارجية قد تحصل بسببها على “وصول كامل” وتنقل البيانات عبر الإنترنت حتى دون إذن المستخدم.

واليوم يأتي الإصدار 13.1.1 من نظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون الذكية لإصلاح هذه المشكلة، كما أنه يتضمن حلًا لمشكلة واجهت بعض المستخدمين، وتمثلت في سرعة نفاد طاقة البطارية بعد التحديث إلى نظام (آي أو إس 13) الجديد.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الإصدار 13.1.1 الجديد يحل أيضًا مشكلات قد تمنع هاتف آيفون من الاستعادة من النسخة الاحتياطية، كما أنه يحسن قدرة المساعد الرقمي (سيري) على التعرف في هواتف آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، ويصلح ثغرة قد تبطئ المزامنة في تطبيق التذكيرات Reminders.

ويأتي الإصدار الجديد من نظام التشغيل (آي أو إس) محاولةً من آبل معالجات عدد من المشكلات التي واجهة الإصدارات البرمجية الكبيرة الأخيرة. ومع ذلك، فإن هناك مشكلات أخرى لم تُصلح بعد، بما في ذلك ضعف التقاط البيانات الخلوية، مع أن المؤشر يظهر أنها كاملة.

يُشار إلى أن التحديث الجديد يأتي بعد 3 أيام من إطلاق نظام (آي أو إس 13.1)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق (آي أو إس 13)، ذلك أن التحديث الجديد يتضمن إصلاحًا لثغرات أمنية اكتُشفت في (آي أو إس 13).

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ويقدم (آي أو إس 13.1) جميع المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، بالإضافة إلى إصلاحات للثغرات. كما أنه يأتي مع الإصدار 13.1 من نظامي (آيباد أو إس) المخصص لحواسيب آيباد اللوحية، و(تي في أو إس) المخصص لمنصة التلفاز (آبل تي في).

يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) يوم الخميس الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.