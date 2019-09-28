شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار طريقة للحد من ذوبان الجليد بدمجه بحبيبات من الزجاج.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن العلماء يرشون الملايين من حبيبات الزجاج الصغير حاليا على الأنهار الجليدية لمنعها من الذوبان، حيث إنها تعكس أشعة الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقول العلماء إن هناك نوعًا جديدًا من حبة السيليكا ذات البريق الزجاجى، يمكن أن يساعد فى إنقاذ ذوبان الأنهار الجليدية من هجمات تغير المناخ.

وطورت هذه الطريقة شركة Ice911، حيث تستخدم حبيبات من الزجاج تنتشر عبر الطبقة السطحية من الأنهار الجليدية، مما يساعد على عكس الضوء الذى يتدفق عليهم ويبطئ من وتيرة الذوبان على مدار السنوات القليلة الماضية.

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وتعد هذه الحبيبات المطورة عبارة عن مادة أساسها السيليكا، لكونها مكونًا شائعًا فى العديد من الصخور، قادرة على تكملة الجليد الرقيق بأمان والمساعدة فى تعزيز صمودها ضد أشعة الشمس والطقس الأكثر دفئًا.

وأثبتت الطريقة الجديدة التى يتم اختبارها فى ألاسكا حتى الآن أنها فعالة بشكل مدهش، وذلك وفقا لبحث نشره الاتحاد الجيوفيزيائى الأمريكى، حيث أبلغ أحد الاختبارات الميدانية عن زيادة فى الانعكاس بنسبة 15 إلى 20% نتيجة للحبيبات.

وإذا تم نشر التجربة على القطب الشمالى ستؤدى إلى انخفاض فى درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فى القطب الشمالى، وانخفاض فى درجات حرارة البحر بمقدار 3 درجات، وزيادة فى سماكة الجليد تصل إلى 20 بوصة.