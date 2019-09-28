3 تقنيات جديدة لشحن الهواتف بسرعة

الموجز
أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في الهواتف الذكية، عن إطلاق 3 تقنيات جديدة للشحن فائق السرعة وهي: 65W SuperVOOC 2.0 للشحن السريع و30W Wireless VOOC للشحن اللاسلكي فائق السرعة؛ وVOOC 4.0 للشحن فائق السرعة، لتعزز مكانتها في الشحن السريع تزامناً مع دخول قطاع صناعة الهواتف المتحركة لعصر الجيل الخامس.
وتمثل تقنية 65W SuperVOOC 2.0 التي سيتم إطلاقها في هاتف Reno Ace الذكي المرتقب، أحد أكثر حلول الشحن الإنتاجية تطوراً على مستوى العالم نظراً لقدرتها على شحن بطارية هاتف بسعة 4 آلاف ميلي أمبير خلال 30 دقيقة .
ويعد حل 30W Wireless VOOC من أفضل تقنيات الشحن اللاسلكي حيث يتيح استخدام تقنية VOOC للشحن اللاسلكي بكفاءة توازي استخدامها للشحن السلكي التقليدي من حيث السرعة.
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