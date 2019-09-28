شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن .. يمكن استخدام مساعد جوجل للتحكم فى جهاز Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الآن سيتمكن مستخدمو مساعد جوجل في التحكم بأجهزة XboxOne، حيث إنه من قبل كان يتم التحكم فيه عن طريق Kinect، ثم تم تحديثها وأصبحت عناصر التحكم الصوتي هي Alexa و Cortana .

نقلاً عن موقع "engadget" العلمي، يعد استخدام مساعد جوجل للتحكم في جهاز Xbox One أمرًا بسيطًا، فما عليك سوى قول "مرحبًا يا جوجل، قم بتشغيل Xbox" إلى جهاز مساعد جوجل أو هاتفك وستسمع صوت وحدة التحكم لديك، ويمكنك أيضًا إعادة تسمية وحدة التحكم الخاصة بك إذا كان لديك عدة Xbox في منزلك، ولكن يقتصر استخدامه على اللغة الإنجليزية، إنه في مرحلة اختبار تجريبي.

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ويمكن لجميع مستخدمي مساعد جوجل و Xbox One الانضمام إلى البرنامج التجريبي، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساباتك وإضافة جهاز Xbox كجهاز، ومن المتوقع أن ينضم Siri إلى Alexa و Assistant و Cortana على Xbox.