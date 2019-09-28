شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تطرح لعبة Mario Kart Tour رسميا لمنصتى أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة نينتندو رسميا لعبتها Mario Kart Tour لـمنصتى أندرويد و iOS، وذلك بعدما ذكرت في وقت سابق أنها ستطرحها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وبحسب موقع Phonearna الهندى، فقد حددت نينتندو أوقات سابقة لإطلاق لعبة Mario Kart Tour، حيث كان من المقرر أن تصل صيف العام الماضي، إلا أنه مع بداية العام الحالي، اعتذرت الشركة وقالت بأن هناك تأخير على أمل أن يتم الإطلاق الرسمي للعبة في شهر مارس، وهذا لم يحدث أيضًا، إلا أن الشركة قامت مؤخرا في النهاية بفتح التسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي وآب ستور.
وتعد اللعبة ضمن فئة ألعاب السباقات والمغامرات، حيث ستُسابق بمسارات مستوحاة من مدن في العالم الحقيقي، وبالإضافة إلى مسارات ماريو كارت الكلاسيكية، كما وسيكون عليك تقوية سيارتك وتخصيصها بترسانة قوية للتغلّب على المتسابقين الآخرين، إلا أنه سيطلب من المستخدمين الدخول بحساب Nintendo لتجربة اللعبة، وفي حالة لم يكن لديك، يمكن إنشاء واحد جديد.
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